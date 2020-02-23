Палата представителей Ливии готова к диалогу на женевских переговорах

Тобрук, 23 февраля. Палата представителей Ливии определила членов своей делегации, которые прибудут на женевские переговоры.

Член Палаты представителей Салех Афхайма рассказал о результатах формирования комиссии, которая примет участие в работе политической миссии при ООН в Женеве. На сегодняшний день парламент выбрал 13 представителей, которые представляют округа Ливии. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

Отметим, что первый раунд женевских переговоров проходил с 3 по 8 февраля этого года. Начиная с 18 февраля в Швейцарии начался второй тур в рамках встреч Объединенного комитета Ливии. Основной целью переговоров является досрочное прекращение огня в стране. Также один из важных вопросов — тема эмбарго на поставку оружия для нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС), которое находится в Триполи.

Встречи проходят в формате 5+5: в него входят пять старших офицеров от Ливийской национальной армии (ЛНА) и столько же военных того же ранга из ПНС. Встречи должны были уже начаться, однако сторона триполитанского правительства сорвала переговоры. Чтобы получать и дальше вооружение, боевики ПНС спровоцировали военных 18 февраля этого года. Для этого они атаковали позиции вооруженных сил, которые ответили на это ударом по военному складу в столичном порту.

ПНС Ливии заявило, что удар якобы пришелся по турецкому судну. Однако, как впоследствии выяснилось, силы ЛНА точечно ударили по складу вооружения, не задев ничего другого. После этого триполитанские «власти» заявили, что они выходят их переговоров в Женеве.

В это время Турция продолжает поставлять вооружение и военную технику для боевиков Правительства национального согласия. В поддержку террористического режима они пересылают из Сирии боевиков, которые и сами начали уже бежать в Ливию после успешного освобождения провинции Идлиб силами Сирийской арабской армии в середине прошлого года.

Поставки вооружения проходят в то время, как в стране уже несколько лет существует эмбарго на поставки оружия. На нарушения указывают некоторые страны Евросоюза. В связи с этим в Женеве планируют создать специальную миссию, с помощью которой государства смогут контролировать перемещение судов с военными грузами. Эта инициатива не нравится руководству ПНС Ливии, и оно всячески пытается сорвать происходящие переговоры.