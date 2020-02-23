Боевики ПНС Ливии готовятся к наступлению

Триполи, 23 февраля. Бандформирования, подконтрольные режиму Файеза Сарраджа, готовятся к нападению сразу по нескольким направлениям. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии усиливают свое присутствие в ряде прибрежных городов на западе Ливии.

Отмечается, что сегодня, 23 февраля, генерал Усама аль-Джувейли, командующий западным военным округом ПНС, сделает официальное заявление по наращиванию сил в городах Сурман и Сабрата. Кроме того, известно, что террористам ПНС, базирующимся в районе аль-Ассы, было направлено подкрепление из военного совета Налута.

Ранее Усама аль-Джувейли подчеркивал, что боевики, находящиеся в Триполи, готовы в любое время напасть на армию Халифы Хафтара.

Усиление группировок ПНС, находящихся в прибрежных районах в западной части Ливии, происходит на фоне регулярных обстрелов позиций ЛНА. Боевики активно используют тяжелую артиллерию, нанося удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре. Турецкие военные ранее устроили обстрел жилых районов на юге Триполи, в результате атаки есть жертвы среди мирного населения.