Путин прибыл в Кремлевский дворец на концерт ко Дню защитника Отечества

Москва, 23 февраля. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Государственный Кремлевский дворец, в котором состоится концерт, прирученный ко Дню защитника Отечества.

Глава государства выступает перед присутствующими с поздравительной речью.

Ранее Владимир Путин возложил венок из красных гвоздик к Могиле Неизвестного Солдата. В торжественном мероприятии принимали участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Минобороны России Сергей Шойгу. Ранее министр обороны поздравил военных с праздником, пожелав «счастья, благополучия, стойкости духа и новых свершений во имя Родины», передает телеканал «360».

День защитника Отечества отмечается в нашей стране с 1922 года. Дата связана с первыми боями Красной армии против германских войск в 1918 году. До 1993 года праздник носил название «День Советской Армии и Военно-морского флота».