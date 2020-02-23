Запрещенный 23 Февраля вошел в тренды Google на Украине

Киев, 23 февраля. Поисковый запрос «23 Февраля праздник» вошел в тройку самых частых среди пользователей в системе Google на Украине. Тенденция сохраняется, несмотря на то, что в стране официально отменено празднование Дня защитника Отечества в этот день.

Согласно информации сервиса Google Trends, обогнать запрос на украинском языке «23 февраля праздник» смогли только «День ангела Валентины» и «Евровидение нацотбор-2020», финал которого на Украине состоялся накануне.

Четвертое место в списке наиболее частых поисковых запросов или трендов занимает «23 февраля Украина» на русском языке.

На Украине 23 Февраля не празднуют на официальном уровне из-за инициативы пятого президента Петра Порошенко. В 2014 году он установил День защитника Украины и тем самым отменил указ, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. Праздник перенесли на 14 октября и сделали этот день выходным.

22 и 23 февраля украинский телеканал «Интер» показал несколько советских фильмов, вопреки предупреждению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны о запрете, что вызвало в стране настоящий скандал.

Борются с праздником также и в Прибалтике, где считают его наследием «советской оккупации». Тем не менее, многие граждане этих стран продолжают чествовать защитников Отечества так, как привыкли еще с советских времен.