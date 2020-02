Певица Билык призналась, что отказалась рожать из-за страха повторить судьбу Фриске

Спасибо, любимые! ???????????? Мы объявляем дополнительный юбилейный концерт в Киеве! Отмечаем мой День рождения 2 дня на главной сцене страны - Дворец Украина ???? Буду безумно рада видеть каждого из вас на своём празднике! 06.04 - SOLD OUT ???? 07.04 - Билеты уже в продаже! До встречи!!! #иринабилык #юбилейныйтур

A post shared by Ирина Билык (@bilyk_iryna) on Feb 14, 2020 at 11:27am PST