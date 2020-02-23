Певица Билык призналась, что отказалась рожать из-за страха повторить судьбу Фриске

Москва, 23 февраля. Популярная украинская певица Ирина Билык впервые рассказала, как несколько лет назад столкнулась с онкологией и не смогла самостоятельно родить.

Артистка призналась, что четыре года назад перенесла экстренную операцию. Врачи предупредили ее, что после вмешательства попытка родов поставит жизнь под угрозу.

«Я должна была сама родить. Потом мне сообщили, что у меня могут быть проблемы, как у Жанны Фриске, я решила, что все же нужна своему народу и не буду рисковать», — объяснила она.

Билык заявила, что пока не готова публично назвать свой точный диагноз, чтобы не травмировать поклонников.

«Не хочу, чтобы страна волновалась. Но я вышла из этого состояния. Послушала врачей и не жалею!» — добавила певица.

Сегодня украинская исполнительница воспитывает двоих детей. У нее сыновья, первый из которых появился на свет в 1999 году естественным путем, а второй в 2015 году родился от суррогатной матери.

В апреле Билык исполнится 50 лет. Свой юбилей она встретит на главной сцене Украины в Киеве. В своем Instagram певица сообщила, что билеты на шоу 6 апреля уже распроданы, но еще можно успеть приобрести пропуск на концерт 7 числа.

Российская исполнительница Жанна Фриске скончалась в 2015 году из-за рака мозга. Об онкологии она узнала во время беременности. Специалисты советовали звезде незамедлительно начать лечение, но та отказалась, поскольку оно повлияло бы на развитие будущего малыша. Экс-участница «Блестящих» стала мамой и начала бороться с недугом в 2013 году, но процесс был слишком запущен.