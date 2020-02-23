«Медуза» помогла ФСБ доказать, что члены «Сети» действительно террористы

Новое расследование «Медузы» о «Пензенском деле», содержащее показания источников издания, помогло подтвердить позицию ФСБ, что «Сеть» — запрещенная в РФ террористическая организация. Информация СМИ во многом идет вразрез с линией защиты либеральной общественности, которая пытается признать активистов «политзаключенными».

«Медуза» доказала правоту ФСБ

Издание «Медуза» 21 февраля опубликовало расследование, раскрывающее дополнительные обстоятельства «Пензенского дела», фигурантов которого осудили за создание террористической и запрещенной в РФ организации «Сеть» после расследования ФСБ. В своем материале со ссылкой на собеседников издания из окружения участников «Сети», журналисты изложили сведения, которые делают активистов возможными соучастниками наркоторговли и двойного убийства. При этом часть денег от продажи запрещенных веществ оставлялась для финансирования деятельности пензенской группировки.

Но больший интерес в статье представляют показания источников «Медузы», которые раскрыли мотивацию деятельности членов «Сети» и помогли охарактеризовать сообщество как террористическое, положив еще несколько фактов в «копилку доводов ФСБ».

Источник «Медузы» (Илья) сообщил, что «левые силы» внимательно следили за происходящим на Украине в 2013-2014 годах и заметили, что правые и ультраправые группировки значительно активизировались в период «Евромайдана». Позднее российские националисты стали участниками вооруженного конфликта в Донбассе, выступая в том числе и на стороне проукраинских сил. Напомним, что так называемое АТО Киева поддерживали националистические карательные батальоны, в которых состояли участники запрещенных в РФ экстремистских группировок «Азов», «Правый Сектор»1 и других организаций, известных своим варварством и кровожадностью. Оценив обстановку, а также развитие ультраправых организаций, сопряженное с внедрением в силовые структуры, «левые» и «антифашисты» пришли к выводу, что украинский сценарий может повториться в России, а потому необходимо подготовиться к противостоянию. Илья предположил, что эти обстоятельства мотивировали пензенцев на создание своего гражданского объединения, в рамках которого проходили тренировки, походы и другие мероприятия. Другой источник (Владимир) заявил, что у активистов был выход на ОПГ. Например, Дмитрий Пчелинцев контактировал с бандитом, с которым планировал продавать «пиленное СХП-оружие» (предназначенное для стрельбы холостыми патронами) в даркнете.

«Медуза» в своем материале ниже отмечает, в том числе с отсылкой к материалам уголовного дела, что члены «Сети» планировали реализовать свою подготовку в том случае, если в результате переворота в стране к власти придут либеральные силы во главе с Алексеем Навальным. В таком случае анархисты «Сети» рассчитывали предъявить ультиматум блогеру с намерением вынудить последнего одобрить создание в РФ «автономных анархических зон». При этом журналисты сами написали, что активисты занимались «боевой подготовкой», а деятельность координировали скрытно - в мессенджере под вымышленными именами.

Российский антитеррористический закон

Что же получается в сухом остатке из статьи «Медузы», если отбросить лишнее? А то, что в Пензе компания молодых людей организовала устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для проведения военной подготовки и оказания давления на власть в ультимативной форме, сопряженной с возможным применением насилия. При этом еще и обозначили сепаратистский (обособление) курс — создание «автономных зон для анархистов». Более того, приступили к тренировкам, организации схронов, то есть начали подготовку к предполагаемым актам или событиям. Как минимум, можно разглядеть признаки подготовки к «Вооруженному мятежу» (ст. 279 УК РФ). И об этом говорит не ФСБ, а дает понять сама «Медуза» со ссылкой на знакомых из окружения участников «Сети». В соответствии с УК РФ и ФЗ № 35 от 06.03.2006 «О противодействии терроризму», такая деятельность признается террористической и наказывается по статье 205.4 УК РФ.

Кто-то заметит, как же можно говорить о том, что они террористы, если никаких терактов не было? Ответ на этот вопрос кроется в теории уголовного права, которое классифицирует «составы преступлений», разделяя их на материальные (необходимо наступление общественного опасных последствий (ООП) и формальные (хватает умысла и создания условий для совершения преступления без наступления ООП). Состав «Организации террористического сообщества» (205.4) — формальный. Для уголовного преследования достаточно наличия организованной группы, объединенной единым умыслом и приступившей к подготовке для реализации своих намерений. Эта норма носит превентивный характер и направлена на уничтожение террористической угрозы в зародыше. Судебная практика, закрепленная в постановлении Пленума Верховного суда РФ № 1 от 09.02.2012 «О преступлениях террористической направленности», это подтверждает.

Деление составов на формальные и материальные — не новелла российского законодателя. Такие нормы есть в Уголовных кодексах всех стран мира. Более того, во многих УК состав, регулирующий ответственность за создание террористической организации именно формальный. Об этом говорят: статья 258-3 УК Украины, статьи 421-1 и 421-2 УК Франции, 89а и 129а УК Германии, об ответственности за угрозу совершения террористического акта, совершенного одним лицом или группой лиц устанавливает и американское уголовное законодательство.

1 Организация запрещена на территории РФ.