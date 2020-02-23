Милонов назвал митинг в поддержку «Сети» попыткой оправдать терроризм

В Петербурге в субботу, 22 февраля, состоялся митинг в поддержку осужденных по делу запрещенной в РФ террористической организации «Сеть», члены которой не только готовили теракты, но и, как оказалось, могут быть замешаны в убийстве двух человек.

Ранее на страницах латвийского издания «Медуза» появился обличающий террористов «Сети» материал. Один из информаторов сообщил журналистам, что фигуранты дела усердно оттачивали мастерство владения оружием в лесах и на закрытых территориях, чтобы «дать отпор фашистам». Кроме того, по его словам, не исключено, что террористы могут быть причастны к двойному убийству.

Петербургский комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности одобрил проведение митинга в поддержку осужденных членов организации «Сеть». Митинг организовали представители левых движений. В частности, к ним относятся незарегистрированная Объединенная коммунистическая партия, движения «Марксистская тенденция», «Революционный комсомол» и «Левый блок». Местом проведения мероприятия был выбран парк «Екатерингоф».

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя митинг в поддержку радикалов, выразил мнение, что организаторов акции можно сразу привлекать по статье за пропаганду терроризма.

«Если суд окончательно признает этих людей виновными в террористической деятельности, то попытка провести митинг, безусловно, будет попыткой оправдать террористическую деятельность, — заявил Милонов в интервью Федеральному агентству новостей. — А вообще, эти провокаторы, конечно, нелюди абсолютные. Сейчас эти подонки, организаторы митингов, выступают на стороне тех, кто уже пролил кровь в петербургском метро и в других местах нашей страны. Таким образом, они выступают на стороне террористов».

Как утверждает парламентарий, если бы эти «леваки» совершили террористические акты, то организаторы митинга «вопили бы на каждом углу», обвиняя ФСБ в том, что ведомство не может найти террористов.

«Террористов нашли, и, к сожалению, оказалось, что у терроризма и антироссийских сил абсолютно одно и то же лицо, толерантно настроенное к Западу. Поэтому я считаю, что нельзя разрешать митинг», — выразил мнение депутат.

По словам Милонова, в роли организаторов акции и местных политиков, которые участвуют в ней, выступают «городские сумасшедшие».

«Они работают по воле своих политических хозяев, используя любой момент, чтобы выступить с позицией, не согласной с руководством страны. Если бы их не осудили, то, возможно, этот же Борька (депутат Закса Борис Вишневский. — Прим. ФАН) бегал и кричал, что коррупционеры отмазали террористов. Ему без разницы, где бегать, он просто никому не нужен. Он несчастный человек и пытается самореализоваться, показывая свое лицо и красуясь перед немногочисленными телекамерами», — резюмировал политик.

Напомним, 10 февраля в Приволжском окружном военном суде на выездном заседании в Пензе огласили приговор семерым подсудимым фигурантам дела «Сети» за членство в террористической организации. Осужденные получили от 6 до 18 лет лишения свободы с отбыванием срока в колониях общего и строгого режимов. На текущий момент решение суда еще подлежит обжалованию со стороны защиты.

По результатам судебного разбирательства было установлено, что в мае 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическую организацию под названием «Сеть». Целью создания общества было насильственное изменение конституционного строя в России.

По версии обвинения, в планы организации входило проведение террористических актов перед выборами президента РФ и чемпионатом мира по футболу летом 2018 года. Как уточняется, члены сообщества хотели дестабилизировать обстановку в стране, а затем осуществить вооруженный захват власти. При этом в ходе обысков у некоторых фигурантов были изъяты взрывные устройства, гранаты, пистолеты и карабины.

После того как в 2017 году террористов «Сети» удалось задержать, они стали давать признательные показания. При допросах, как сообщил зампред Общественной наблюдательной комиссии Пензенской области Евгений Пучков, на фигурантов уголовного дела никакого давления не оказывалось. Он подчеркивает, что даже если и были заявления оппозиции о том, что Пчелинцева, Шакурского и их приятелей «пытали» сотрудники ФСБ, то это выглядит не иначе как попытка радикализировать дело и надавить на суд.

В особенности заявления либеральной общественности, которая так рьяно пытается защитить и обелить террористов, выглядят странными на фоне того, что с 2015 года члены «Сети» активно оттачивали свое мастерство в заброшенных лагерях и на базах отдыха. На видеокамерах было зафиксировано, как преступники отрабатывали навыки владения огнестрельным оружием, приемы ведения боя, а также использование коктейлей Молотова. В общем, умело управлялись с оружием. Это подтверждают и друзья террористов «Сети», которые в разговоре с «Медузой» сообщили, что один из фигурантов дела даже собирался продавать оружие через «Даркнет».

Возникает вопрос: что теперь, после появления новых данных о преступлениях террористов «Сети», скажут их защитники из ряда «оппозиции»? Очевидно, что от нее стоит ожидать моментальной «переобувки», ее представители сразу же скажут, что фигурантов нужно судить не за терроризм, а уже за убийство. А сам митинг в Северной столице нужен будет либералам только для того, чтобы покрасоваться на камерах и отчитаться перед западными кураторами.