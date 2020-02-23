«Красавец» Галкин восхитил Салтыкову и Славу снимком с горнолыжного курорта

Москва, 23 февраля. Известный юморист и супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин восхитил подписчиков новым снимком, сделанным на горнолыжном курорте. Фотографию пародист опубликовал на своей странице в Instagram.

«Глинтвейн на горе — лучшее, что может быть в лыжах», — написал Галкин.

Многие звезды в комментариях отметили, что юморист похорошел. В частности, комплименты супругу Пугачевой сделали певицы Ирина Салтыкова и Слава (Анастасия Сланевская).

«Красавец!» — написала Салтыкова со своей официальной страницы в соцсети.

«Согласна полностью! Такой красивый!» — восхитилась Слава.

Некоторые известные личности отреагировали на фото Галкина смайликами. Так, популярный блогер Настя Ивлеева разместила под снимком хлопающие ладоши, композитор и продюсер Игорь Крутой поставил несколько «больших пальцев», а модель Наталья Якимчик — смайлик с глазами в виде сердец. Понравилось фото и многим поклонникам юмориста.

«Загорел, похудел и ресницы накрасил», — отметила marisya.mar.

«Красавчик! Хоть с глинтвейном, хоть без!» — прокомментировала 1948nina2.

«Классно выглядите, впрочем, как всегда», — написала umaamirova7.

Отметим, что Максим Галкин прибыл на горнолыжный курорт вместе с двойняшками Гарри и Лизой. Юморист нанял для детей инструктора по горным лыжам. Брат и сестра ранее удивили подписчиков Галкина, продемонстрировав, чему научились за три дня в горах.