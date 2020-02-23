Кремль призвал воздержаться от негативных прогнозов отношений РФ и Турции

Москва, 23 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздержаться от излишне негативных прогнозов касательно отношений России и Турции из-за резко обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб.

«Мы не хотели бы, конечно, впадать в такие мрачные настроения и действительно выстраивать крайне негативные сценарии, но неделя действительно выдалась чрезвычайно беспокойной», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По словам представителя Кремля, ситуация в Идлибе все еще остается напряженной, и президент РФ на минувшей неделе уделял очень много времени положению дел в Сирии и «вокруг кризисной ситуации, в частности вокруг Идлиба».

Напомним, ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля. Террористы запрещенных группировок усилили свои атаки после того, как военные РФ и Турции предприняли очередную попытку ввести режим тишины.

При этом несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, Анкара оказывает поддержку боевикам в Идлибе, тем самым еще больше способствуя эскалации обстановки.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения новой военной операции в Идлибе, Анкара готова задействовать всю свою боевую мощь. Кроме того, он заявил, что Турция уже завершила все приготовления к ней, и ее начало является «лишь вопросом времени».

Несколькими днями ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что протурецкие боевики при поддержке турецкой артиллерии прорвали оборону армии САР в районе Кминаса и Найраба. Отбить атаки противников сирийским войскам помогли ВКС РФ.

17 февраля президент арабской республики Башар Асад заявил, что Сирийская арабская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.

