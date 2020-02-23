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Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

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Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

Губернатор Алеппо Хасан Ахмед Дьяб рассказал Федеральному агентству новостей о восстановлении крупнейшего сирийского мегаполиса после окончательного освобождения города от террористической угрозы. Градоначальник подчеркнул: освобождение Алеппо было достигнуто благодаря мужеству Сирийской арабской армии и поддержке ВКС РФ.

В беседе с ФАН Дьяб отметил, что руководство города активно работает над возобновлением полноценной работы Международного аэропорта Алеппо.

Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

«Сразу же после того, как было объявлено об освобождении города, все службы были направлены на полное восстановление работоспособности аэропорта Алеппо и международной автострады М5 Дамаск — Алеппо», — отметил Хасан Дьяб.

Губернатор призвал всех беженцев, покинувших Алеппо за время войны, возвращаться в родной город — отныне он безопасен и свободен от терроризма. Губернатор Дьяб рассказал, что в Алеппо были проведены все мероприятия, необходимые для принятия беженцев — подготовлены центры временного размещения, обеспечена подача воды и электроэнергии, ведется восстановление дорог, многие из которых были подорваны террористами или разрушены в ходе боевых действий.

Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

Напомним, крупнейший сирийский мегаполис Алеппо, население которого до войны достигало 4,6 млн человек, стал ареной крайне ожесточенных боев, которые Сирийская арабская армия и шиитские ополчения, а также курдские силы самообороны годами вели против боевиков «Свободной сирийской армии», террористов из запрещенных группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1). Одним из наиболее драматичных моментов сирийской войны была осада Восточного Алеппо, где террористы удерживали десятки тысяч мирных жителей в качестве живого щита, и откуда велись постоянные обстрелы жилых кварталов в западной части города.

Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

После подписания сочинских соглашений в сентябре 2018 года и создания идлибской зоны деэскалации на территории провинций Хама, Идлиб и Алеппо линия разграничения между отрядами террористов и САА пролегла прямо по западной окраине города. Турция так и не выполнила свои обязательства, не сумев ни разоружить радикальные джихадистские группировки, ни создать демилитаризованную зону, которая бы обеспечила безопасность мирного населения от обстрелов.

Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

После того как в середине января террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» вновь нанесли удары по жилым кварталам на западе Алеппо, САА начала зимнее наступление. Успешные действия сирийских войск позволили отодвинуть линию фронта далеко на запад и деблокировать автостраду М5 — одну из важнейших транспортных артерий Сирии и всего Ближнего Востока.

Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

Министр туризма Сирии Мухаммед Рами Мартини в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул важность возвращения беженцев в Алеппо. По словам министра, правительство Сирии ожидает, что освобождение Алеппо от терроризма позволит вернуть не только внутренних беженцев, но и тех, кто находится на территории сопредельных стран — в первую очередь Турции.

Ведется активная работа для того, чтобы вернуть Алеппо прежнее значение одного из крупнейших центров культуры, туризма и экономики на Ближнем Востоке. В Дамаске рассчитывают, что подъем туристического сектора поддержит курс сирийского фунта, подчеркнул министр Мартини, а сирийский народ восстановит свою страну, несмотря ни на какие санкции.

Министр туризма дал интервью ФАН на борту одного из самолетов, которые впервые за восемь лет смогли приземлиться в Международном аэропорту Алеппо после окончательного освобождения города от террористов.

Тем временем продолжается работа по зачистке освобожденных от террористов территорий к западу от Алеппо. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал в полевом госпитале боевиков. Этот госпиталь, снабженный медицинским оборудованием и лекарствами из Катара и Саудовской Аравии, был обнаружен САА в районе Хайяна к северо-западу от Алеппо.

Полевой госпиталь террористов был оборудован в частной школе Ибн Хайяна и оборудован в соответствии с международными стандартами: в госпитале террористов были даже собственные кареты скорой помощи.

Работали в этом госпитале студенты из сирийских медицинских школ, многие из которых были захвачены террористами и переправлены на северо-запад Алеппо.

Также во время зачистки освобожденных территорий части САА обнаружили крупный цех, в котором террористы наладили производство самодельных ракет для обстрела города и позиций сирийской армии, снарядов различных калибров и самодельных взрывных устройств, которые использовали террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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