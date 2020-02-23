Алеппо восстанавливается после войны с терроризмом и приглашает туристов — видео ФАН

Губернатор Алеппо Хасан Ахмед Дьяб рассказал Федеральному агентству новостей о восстановлении крупнейшего сирийского мегаполиса после окончательного освобождения города от террористической угрозы. Градоначальник подчеркнул: освобождение Алеппо было достигнуто благодаря мужеству Сирийской арабской армии и поддержке ВКС РФ.

В беседе с ФАН Дьяб отметил, что руководство города активно работает над возобновлением полноценной работы Международного аэропорта Алеппо.

«Сразу же после того, как было объявлено об освобождении города, все службы были направлены на полное восстановление работоспособности аэропорта Алеппо и международной автострады М5 Дамаск — Алеппо», — отметил Хасан Дьяб.

Губернатор призвал всех беженцев, покинувших Алеппо за время войны, возвращаться в родной город — отныне он безопасен и свободен от терроризма. Губернатор Дьяб рассказал, что в Алеппо были проведены все мероприятия, необходимые для принятия беженцев — подготовлены центры временного размещения, обеспечена подача воды и электроэнергии, ведется восстановление дорог, многие из которых были подорваны террористами или разрушены в ходе боевых действий.

Напомним, крупнейший сирийский мегаполис Алеппо, население которого до войны достигало 4,6 млн человек, стал ареной крайне ожесточенных боев, которые Сирийская арабская армия и шиитские ополчения, а также курдские силы самообороны годами вели против боевиков «Свободной сирийской армии», террористов из запрещенных группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1). Одним из наиболее драматичных моментов сирийской войны была осада Восточного Алеппо, где террористы удерживали десятки тысяч мирных жителей в качестве живого щита, и откуда велись постоянные обстрелы жилых кварталов в западной части города.

После подписания сочинских соглашений в сентябре 2018 года и создания идлибской зоны деэскалации на территории провинций Хама, Идлиб и Алеппо линия разграничения между отрядами террористов и САА пролегла прямо по западной окраине города. Турция так и не выполнила свои обязательства, не сумев ни разоружить радикальные джихадистские группировки, ни создать демилитаризованную зону, которая бы обеспечила безопасность мирного населения от обстрелов.

После того как в середине января террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» вновь нанесли удары по жилым кварталам на западе Алеппо, САА начала зимнее наступление. Успешные действия сирийских войск позволили отодвинуть линию фронта далеко на запад и деблокировать автостраду М5 — одну из важнейших транспортных артерий Сирии и всего Ближнего Востока.

Министр туризма Сирии Мухаммед Рами Мартини в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул важность возвращения беженцев в Алеппо. По словам министра, правительство Сирии ожидает, что освобождение Алеппо от терроризма позволит вернуть не только внутренних беженцев, но и тех, кто находится на территории сопредельных стран — в первую очередь Турции.

Ведется активная работа для того, чтобы вернуть Алеппо прежнее значение одного из крупнейших центров культуры, туризма и экономики на Ближнем Востоке. В Дамаске рассчитывают, что подъем туристического сектора поддержит курс сирийского фунта, подчеркнул министр Мартини, а сирийский народ восстановит свою страну, несмотря ни на какие санкции.

Министр туризма дал интервью ФАН на борту одного из самолетов, которые впервые за восемь лет смогли приземлиться в Международном аэропорту Алеппо после окончательного освобождения города от террористов.

Тем временем продолжается работа по зачистке освобожденных от террористов территорий к западу от Алеппо. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей побывал в полевом госпитале боевиков. Этот госпиталь, снабженный медицинским оборудованием и лекарствами из Катара и Саудовской Аравии, был обнаружен САА в районе Хайяна к северо-западу от Алеппо.

Полевой госпиталь террористов был оборудован в частной школе Ибн Хайяна и оборудован в соответствии с международными стандартами: в госпитале террористов были даже собственные кареты скорой помощи.

Работали в этом госпитале студенты из сирийских медицинских школ, многие из которых были захвачены террористами и переправлены на северо-запад Алеппо.

Также во время зачистки освобожденных территорий части САА обнаружили крупный цех, в котором террористы наладили производство самодельных ракет для обстрела города и позиций сирийской армии, снарядов различных калибров и самодельных взрывных устройств, которые использовали террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.