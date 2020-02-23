Беглов возложил цветы к монументу защитникам Ленинграда. ФАН-ТВ

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Это праздник тех, кто служил и связал свою жизнь с военной сферой. Многие «виновники торжества» и сегодня ответственно несут службу и обеспечивают обороноспособность страны. В Петербурге память погибших за Родину почтили минутой молчания. Губернатор Александр Беглов возложил цветы к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В торжественной церемонии также приняли участие члены городского правительства, депутаты, курсанты, а также жители Петербурга.

После Александр Беглов вручил 12 ветеранам и несовершеннолетним узникам концлагерей медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.