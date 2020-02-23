Власти Италии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса

Рим, 23 февраля. Власти Италии приняли решение закрыть на карантин из-за коронавируса 12 городов в Ломбардии и Венето. О введении весьма жестких ограничений сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

В закрытой на карантин зоне оказались 50 тысяч человек, им запрещено покидать свои дома. Въехать в населенные пункты тоже нельзя.

Как передает телеканал «360», в закрытых городах отменили спортивные мероприятия и школьные занятия. Следят за соблюдением условий карантина военные и полиция.

Такие меры безопасности властям Италии пришлось принять после того, как число инфицированных коронавирусом резко возросло, превысив отметку в 100 человек.

«Этот вирус очень заразителен и довольно опасен», — отметил глава здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера.

Напомним, в конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в провинции Хубэй возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предположительно, источником мог быть рынок диких животных в городе Ухань. Заболевание быстро распространилось по миру.

По последним данным, жертвами коронавируса стали уже более двух тысяч человек, излечиться смогли более 21 тысячи пациентов. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР, а также установила запрет на въезд граждан с территории Китая.