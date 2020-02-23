Биатлонист Васильев отреагировал на отказ Логинова от участия в масс-старте

Москва, 23 февраля. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал отказ чемпиона мира в спринте Александра Логинова от участия в масс-старте.

Он выразил сожаление в связи с принятым спортсменом решением и отметил, что к нему все шло.

По мнению Васильева, Логинов мог показать хороший результат, и даже опытные соперники вряд ли обрадовались известию о его отказе.

«Не думаю, что Бе и Фуркад с улыбкой восприняли сегодняшнюю новость. Одно дело — говорить, другое — видеть плоды свой черной деятельности. Не думаю, что они совсем конченые, а если и конченые, то с ними даже не о чем разговаривать, даже не смотря на количество их медалей», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Накануне за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в итальянском Антхольце в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича прошли обыски. Изначально сообщалось, что поводом послужили проблемы с аккредитацией у наставника биатлониста, однако позднее выяснилось, что правоохранители искали запрещенные препараты и лекарства.

Логинов признался, что задумался об уходе из спорта из-за постоянных нападок. Он предположил, что кто-то пытается ускорить процесс завершения его карьеры. При этом спортсмен подчеркнул, что готов подвергаться обыскам хоть каждый день, поскольку ему нечего скрывать.

В тренерском штабе российской сборной, комментируя отказ спортсмена от участия в заключительной гонке мирового первенства, пришли к выводу, что на этот шаг Логинова вынудили последние события.