В результате ответа ЛНА на провокацию ПНС в Триполи погибли трое турецких военных

Триполи, 23 февраля. СМИ сообщили имена турецких военнослужащих, которые в порту Триполи получили несовместимые с жизнью ранения. Это случилось при ответном точечном ударе Ливийской национальной армии (ЛНА) на провокацию боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

Речь идет об инциденте, произошедшем в порту ливийской столицы во вторник, 18 февраля. После серии артиллерийских обстрелов со стороны бандформирований ПНС, осуществляемых из прибрежной части Триполи, силы ЛНА ответили точечно. Удар, как стало известно позднее, пришелся по складу с оружием

В результате происшествия погибли трое турецких военных, эту информацию подтвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Среди погибших числятся майор Синан Каферле, полковник Окан Алтынай и генерал-майор Халил Сойсал. По некоторым данным, военнослужащие сопровождали турецкий груз с оружием и боеприпасами, направленный из Анкары в Триполи на помощь ПНС.

Следует подчеркнуть, что представители ЛНА неоднократно сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов ПНС, об этом же заявляли международные наблюдатели. Боевики пытаются сорвать перемирие, систематически устраивая обстрелы позиций армии Халифы Хафтара. Такие действия со стороны джихадистов приводят к эскалации конфликта и новым жертвам среди военных и гражданского населения. Кроме того, одной из главных причин роста напряженности в Ливии стала политика Турции. Анкара отказывается следовать собственному обещанию не вмешиваться во внутриливийские дела, продолжая нарушать запрет ООН на поставки оружия. Из-за непрекращающихся оружейных поставок ситуация в скором времени может значительно ухудшиться — в Мисурате разгружен боевой турецкий десантный корабль, на борту которого находились танки Leopard 1T, а также РЗСО Т-300 Kasrga и десятки бронемашин ARMA.

Ранее военный эксперт Борис Рожин объяснил, что силы ПНС не собираются отказываться от военных действий в Ливии. По его словам, именно поэтому Файез Саррадж отказался от переговоров в Женеве.