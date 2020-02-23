Мадонна шуткой про «Игру престолов» рассмешила звезду сериала

Москва, 23 февраля. Известная американская певица Мадонна во время выступления в Лондоне обменялась шуточными репликами, в том числе касающимися сериала «Игра престолов», с актрисой Гвендолин Кристи.

Британская артистка наиболее известна по роли Бриенны Тарт в этом популярном сериале, последний сезон которого вышел на экраны в прошлом году. Она, кроме того, давняя поклонница Мадонны. Еще в 2016 году в Австралии певица выводила Кристи на сцену, где та призналась, что ей с детства нравится творчество исполнительницы.

Недавно Мадонна дала концерт в Лондоне, Кристи оказалась среди зрителей. Певица спустилась к звезде со сцены и поинтересовалась, что пьет известная актриса.

Кристи достала бутылку пива и предложила ее Мадонне. Та сделала глоток и случайно пролила немного напитка. Кристи принялась вытирать капли, на что певица тут же ответила шуткой.

«Зима близко», — процитировала она наиболее популярную фразу из «Игры престолов».

Зал после этой сцены покатился со смеху. Мадонне удалось рассмешить и звезду сериала.

«Игра престолов», снятая по мотивам цикла произведений в жанре фэнтези «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина, на протяжении нескольких лет притягивала к экранам зрителей разного возраста со всего мира. Финал саги, выпускаемой каналом HBO, состоял всего из шести эпизодов.

Поклонники сериала, следившие за жизнью в Вестеросе в течение восьми сезонов, разочаровались финалом. Многие пришли ко мнению, что «Игра престолов» известна неожиданными поворотами сюжета, а ее последние эпизоды оказались самыми худшими за все сезоны.