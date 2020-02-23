Собчак ужаснула подписчиков «оштукатуренным» лицом

Москва, 23 февраля. Известная телеведущая Ксения Собчак дала поклонникам совет по поводу подарков на 23 Февраля. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Девааачки. Запоминаем правило номер один: даря на 23 Февраля носки, не ждите на 8 Марта бриллиантов», — написала Собчак.

Рекомендацию телеведущая сопроводила видеозаписью, на которой показала свое лицо во время нанесения грима.

«Блондинка в шоколаде» ужаснула подписчиков непривычным видом.

«Неприятная особа», — написала goncharovaparfenova.

«Че пугать-то так?!» — возмутилась valennikpetro.

«О боже, и так страшненькая, еще и фильтр такой выбрала», — ужаснулась zamoshaylo.

«Точно — кикимора!!!» — прокомментировала olgashulzhenko2625.

«Ооо, штукатурка уже осыпается», — отметила chinese_nails.

«Что за ужас!» — написал один из фолловеров Собчак.

«Зачем свои бьюти-процедуры выставлять напоказ?!» — спросили в комментариях.

Впрочем, некоторые подписчики Ксении Собчак нормально восприняли «ужасающее» видео и отметили, что у телеведущей хорошее чувство юмора.

Отметим, что звезда уже не впервые выкладывает подобные ролики на своей странице в Instagram. Ранее Собчак предстала перед подписчиками в сценическом гриме, отметив, что это ее «истинное лицо».