Митингующие собрались у офиса Зеленского с требованием отставки Авакова

Киев, 23 февраля. Акция с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова проходит возле офиса президента страны Владимира Зеленского.

По данным украинских СМИ, примерно сто человек вышли к офису главы государства на акцию против министра Авакова​​​. Отмечается, что митингующие требуют уволить его и не назначать на другие влиятельные должности.

Активисты заявляют об отсутствии итогов расследований по нападениям на активистов и представителей СМИ, в том числе по резонансному убийству херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк.

Аваков был назначен руководителем МВД Украины в феврале 2014 года. Его переназначили на должность в конце августа 2019 года. Он один из двух министров предыдущего кабмина, который сохранил свое место после победы на президентских выборах Зеленского.

Неизвестные облили кислотой Гандзюк в июле 2018, спустя несколько месяцев она скончалась в медицинском учреждении Киева. Полиция расследовала дело о покушении на убийство, однако после смерти потерпевшей его переквалифицировали на заказное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Бывший глава ГПУ Юрий Луценко сообщал, что в организации убийства подозревают главу Херсонского областного совета Владислава Мангера. Подозреваемый был взят под стражу с правом внесения денежного залога почти в 2,5 миллиона гривен. Так, после его внесения он вышел на свободу.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре украинской столицы в результате взрыва машины. Он в течение 10 лет работал на российском телевидении, последние пять лет проживал и трудился в Киеве.