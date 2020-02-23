Экс-участница «Уральских пельменей» дала совет россиянам, как разбогатеть

Лос-Анджелес, 23 февраля. Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова дала совет россиянам, как разбогатеть. Об этом звезда написала в Instagram.

Актриса отдыхает в США. Она написала, что во время утренней пробежки зашла в Майами в Музей современного искусства. Михалковой понравилась инсталляция частей стиральной машины.

По мнению телеведущей, себестоимость «жирного тунца из запчастей» — несколько тысяч рублей. Но если выставить ее в известном музее, то «цена железяк возрастет до 275 тысяч долларов».

«Самое ценное в мире – ваши идеи. Именно идея превращает кусок холста и килограмм масляных красок в «Мону Лизу» или «Черный квадрат», — порассуждала Михалкова, ее слова приводит Ura.ru.

Ранее Михалкова опубликовала в соцсетях фото, которое жестко раскритиковали поклонники. Им не понравилось, что девушка злоупотребляет инъекциями красоты.

Они считают, что ее лицо уже похоже на натянутую маску с большими губами и крохотным носиком. Актрису призвали вернуться к натуральности и отказаться от ботокса.

К слову, уход Михалковой из «Уральских пельменей» тоже связан с ее зацикленностью на внешнем виде. Девушка все время подбирала роли таким образом, чтобы эффектно смотреться со сцены.