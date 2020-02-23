Энтомолог предупредил о ранней активности клещей из-за погодных аномалий

Москва, 23 февраля. Насекомые в России начнут просыпаться раньше из-за аномально теплой зимы, в столице уже начали проявлять активность клещи. Об этом рассказал заведующий Всероссийского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства, энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

«Естественно, насекомые раньше проснутся. И клещи, конечно, тоже. В Москве уже находили клещей. Это совершенно необычно ранняя встреча с ними», — сказал он URA.RU.

По словам энтомолога, из-за погодных аномалий в Москве уже можно увидеть бабочек и комаров, а в лесах встретить гусениц.

Чрезвычайно раннее пробуждение насекомых вызывает у биолога опасения. Они связаны с тем, что в случае резкого похолодания насекомые могут погибнуть, а в ситуации, если морозы не настанут, будет увеличен период их активного развития.

«Если будет все нормально с кормом, то некоторые из них могут увеличить свою численность за этот продолжительный период теплоты», — предупредил Гниненко.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, что клещи становятся активными при температуре выше минус пяти градусов, передает портал «Подмосковье сегодня». Она не исключила, что нынешней зимой насекомые могут проснуться раньше, и посоветовала соблюдать некоторые меры осторожности — защищать ноги, тщательно проверять себя по возвращении домой, а также после каждой прогулки внимательно осматривать питомцев.

По прогнозам синоптиков, в московском регионе похолоданий уже не предвидится. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что из-за теплой зимы приход весны ожидается ранним.