Сирия, 23 февраля. Два офицера сирийской армии похищены в Эс-Сувейде. Конвой ВС США перекрывает трассу в Хасаке на пути следования патруля военной полиции РФ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: на юге Идлиба атаковали опорные пункты боевиков и подорвали их склады боеприпасов у горы аз-Завия.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо провели работы по разминированию на территориях, освобожденных от «Хайят Тахрир аш-Шам».

Армия Турции и союзные силы: обстреляли ракетами позиции курдских боевиков на севере Алеппо.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели вербовку в Хасаке в городе Камышлы.

Международная коалиция: в Хасаке перекрывает трассу М-4 для российского конвоя военной полиции.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения сирийской армии провели работы по разминированию и уничтожению брошенных боеприпасов в районе города Алеппо в микрорайоне Рашидин-4 и Инзарат. Как сообщает агентство SANA, работы по прочесываю освобожденных от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» территорий города продлились всю первую половину дня. Саперы с металлоискателями обошли кварталы и проверили подвалы и заброшенные дома, которые боевики активно используют в качестве складов боеприпасов и активно минируют при отступлении.

В северной части провинции в зоне операции «Щит Евфрата» отмечаются столкновения протурецких сил с отрядами курдских боевиков. Как сообщает военно-аналитический Twitter-канал Not Woofers, «Сирийская национальная армия» открыла огонь из ракетных установок по укреплениям членов «Сил освобождения Африна», которые совершили вылазку в окрестностях деревень Кафр-Антун и Ахрас.

Провинция Идлиб

Артиллерия САА ведет обстрел укреплений отрядов «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» у деревни Хиш, как передает портал Masar Press Net. По данным агентства SOHR, самолеты ВВС Сирии совершили несколько вылетов в районы у горы аз-Завия на юге Идлиба, после чего сбросили бомбы на опорные пункты и склады террористов и боевиков оппозиции в окрестностях городов Кафр-Набель, Баскаль, Тель-аль-Нар, Кансафра и Эхсим.

Провинция Хасака

Как сообщает портал Alk Habour, в Хасаке на севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели рейд в городе Камышлы с целью вербовки в «Отряды народной самообороны» (YPG). Ранее боевиков выгнали жители поселка Тель-Барак, который не позволил забрать несколько человек в учебно-тренировочный лагерь.

Источник также сообщил, что конвой американских бронированных автомобилей был замечен на трассы М-4 на востоке провинции. Патруль международной коалиции намерен перекрыть путь для российской военной полиции, маршрут патрулирования которой проходит на восток провинции по данной трассе. Вчера американцы перекрыли путь российскому конвою у деревни Амуда. 20 февраля колонна американских войск предприняла попытку столкнуть с дороги бронеавтомобиль полиции ВС РФ у города Камышлы.

Провинция Эс-Сувейда

Как передает портал Nedaa Sy, группа боевиков похитила на юге провинции Эс-Сувейда двух военнослужащих сирийской армии. Как сообщает источник, боевики из состава «Сил Шейха Аль-Карама» напали на один из пунктов армии рядом с телефонной станцией в поселке Салхад. Мужчины задержали двух офицеров армии и вывезли их из города. После чего группировка заявила, что отпустит пленных в обмен другого члена группировки - Раада Абали, который пропал несколько дней назад, в связи с чем боевики подозревают, что он был похищен сирийской разведкой.