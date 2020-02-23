Безруков похвалился эксклюзивным подарком дочери на 23 Февраля

Москва, 23 февраля. Народный артист РФ Сергей Безруков похвалился подарком, который преподнесла ему в честь Дня защитника Отечества дочь Маша.

В последнее время актер часто делится кадрами из семейного архива. Он вместе с супругой Анной Матисон воспитывает двоих детей — дочь Машу 2016 года рождения и сына Степана, который появился на свет в 2018 году.

В День защитника Отечества Безруков опубликовал в Instagram фотографию, на которой показал, как дочь поздравила его с праздником. Маша преподнесла папе собственноручно раскрашенный галстук. Фанаты тут же похвалили поделку девочки, отметив, что это настоящий эксклюзив.

«Приехал домой… А меня уже подарок ждет от Маши. С Днем защитника Отечества!!! Сегодня 23 февраля!!! Ура!!!» — эмоционально отреагировал на поздравление Безруков.

Напомним, что Матисон — вторая супруга актера. В 2000 году он женился на Ирине Безруковой, но брак распался спустя 15 лет. Недавно бывшая возлюбленная артиста поразила своих подписчиков великолепным внешним видом. В 54 года женщина может похвалиться отличной фигурой.

Ранее поздравлением сына с 23 Февраля похвастался известный певец Сергей Лазарев. Маленький Никита на камеру прочел стихотворение, в котором назвал родителя «самым замечательным и лучшим из отцов». Артист признался, что выступление сына тронуло его до слез.