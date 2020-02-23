Матвиенко объяснил, почему на «Евровидение» должна поехать «Фабрика»

Москва, 23 февраля. Продюсер Игорь Матвиенко считает, что представлять Россию на «Евровидении-2020» должна группа «Фабрика» с песней «Мама молодая».

«Все предлагают каких-то кандидатов, троллинг какой-то. Я считаю, что в этом году на «Евровидение» должна поехать группа «Фабрика» с песней «Мама молодая», — заявил он.

Матвиенко напомнил, что девизом музыкального конкурса в этом году стала фраза «Откройся уже». По его мнению звучит это, как призыв совершить каминг-аут. Именно поэтому, по словам продюсера, Россия просто «обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях».

Он отметил, что на эту песню был снят клип с беременными девушками. Релиз был приурочен к юбилею Матвиенко. В этом году ему исполнилось 60 лет, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, самым вероятным кандидатом на участие в «Евровидение» от России является Александр Панайотов. Об этом ранее сообщил журналистам Игорь Крутой. Композитор добавил, что, по его мнению, на конкурс должен поехать Тима Белорусских. Но тут же музыкант подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет «влезать в эти игры».

Как сообщал ранее телеканал 360, сегодня стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020». Победу в финале национального отбора одержала группа Go-A.

В этом году международный песенный конкурс пройдет 12–16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме в Нидерландах.