Африканец пытался улететь в Европу из Перми по поддельной визе

Пермь, 23 февраля. Гражданина Конго сняли с рейса в аэропорту Перми. Иностранец планировал улететь в Прагу по фальшивым документам.

Инцидент произошел 22 февраля, когда сотрудники аэропорта обнаружили поддельную шенгенскую визу. Во время проверки выяснилось, что африканец приехал в Пермь из Казани.

Он хотел добраться до Праги, а оттуда попасть в Париж, пишет Ura.ru. По словам иностранца, во Франции его ждал двоюродный брат, которому должны были пересадить почку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали гражданина Нигерии, который хотел уплыть на пароходе в Финляндию по поддельному паспорту.