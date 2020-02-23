«Медуза» подгадила оппозиции, опубликовав расследование о «Сети». Колонка Голоса Мордора

Как оказалось, корпоративная этика в некоторых случаях — штука страшная, подобная некоему психиатрическому заболеванию. Главными его симптомами являются полное отсутствие критического мышления, отключение логики и иррациональная злоба. По своему поведению больные напоминают обычных буйных, но только в том случае, о котором я говорю, все это перенесено в пространство СМИ и социальных медиа. А «корпорация», пораженная тяжким недугом, вам также хорошо известна. Представляет она собой тех, кто самолично назвались «лучшими людьми этой страны», «совестливой и неполживой интеллигенцией», тех, кто являются ярыми противниками и критиками существующей российской власти.

Речь пойдет о том расследовании о фигурантах дела «Сети» (организация запрещена в России), что опубликовало известное оппозиционное издательство «Медуза», которое базируется в прекрасном городе Риге. Вернее, речь даже не о самом расследовании, а о реакции на него вышеназванной «корпорации». А она, эта реакция, очень показательна и многоговоряща. Выяснилось, что эти люди живут в полном отрыве от реальности и не способны адекватно воспринимать то, что идет вразрез с общепринятым в «корпорации» мнением.

Да, «Медуза», конечно же, очень сильно подгадила всем этим прекрасным человекам. Ведь все было так хорошо — на флаг были подняты очередные «политзаключенные», причем не просто зеки, а с очень приличными сроками. И в методичках вроде бы все ясно было написано — почти дети, экологи, зоозащитники, спортсмены-страйкболисты, ну практически всё как товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» говорил, только с поправкой на современность. И тут вдруг такой удар под дых, который всю эту милую картинку множит на ноль. Да и от кого удар — от той самой «Медузы», которую очень сложно заподозрить в любви к российской власти.

Реакция на опубликованный материал последовала не сразу. Наверное, понадобилось какое-то время, чтобы перевести дух, очухаться от шока. Но зато потом — началось. Известный блогер, любитель несовершеннолетних представителей женского пола Рустем Адагамов написал, что «Медуза» сыграла на стороне товарища майора». Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина предположила, что опубликованный материал мог быть «расплатой с властями за [Ивана] Голунова». Известный оппозиционный писатель Виктор Шендерович так и вовсе разродился целым критическим эссе, в котором написал, что «Медуза» опустилась до уровня сливного бачка, потому что чекисты «взяли ее за яйца». В связи с этим материалом хочется спросить у Шендеровича только одно: насколько он уверен в наличии у «Медузы» яиц и где, по его мнению, они располагаются — в Риге или все-таки в Москве? Артемий Троицкий тоже написал статейку под названием «Желеобразная журналистика». Помимо этого, возмутилась и «Новая газета». А что началось в социальных сетях: открываешь любого оппозиционного блогера и можно наслаждаться до бесконечности. «Медуза», еще вчера бывшая для них образцом честной и объективной журналистики, в одночасье превратилась в позорное и лживое издательство, обслуживающее интересы Кремля.

Вся эта история с реакцией на публикацию в «Медузе» может свидетельствовать еще и о том, какие силы и средства были задействованы на медийную спецоперацию по представлению фигурантов дела «Сети» как невинных юношей, жертв кровавого кремлевского молоха. В принципе, это было заметно еще и до публикации, даже до оглашения приговора, не говоря уж о той вакханалии, которая началась после оглашения приговора. Была подключена тяжелая артиллерия в виде профессиональных сообществ, какие-то художники, режиссеры, журналисты и прочие писали гневные открытые письма. Разумеется, в стороне не остались и западные СМИ.

И вот эта прекрасная история накрывается медным тазом. По причине того, что милые дети, которых все так активно защищали, оказались теми еще упырями. Скажите, вам ведь интересно, сделает ли эта «корпорация» из того, что произошло, какие-то выводы? Нет, не сделает. Все останется по-прежнему. Отряхнутся и пойдут дальше, как будто бы ничего и не было. И даже «Медуза» останется все тем же уважаемым и рукопожатным СМИ, что была до этой истории. Ведь несмотря на то, что известная формула «Вы не рефлексируйте, вы распространяйте» дала сбой, в большинстве случаев она работает, и отказываться от нее никто не собирается.