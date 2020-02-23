Украина запретила въезд двум россиянам, прибывшим в Киев для проведения лекций

Киев, 23 февраля. Украина запретила въезд в страну двум гражданам РФ, которые намеревались провести лекцию в Киеве. Об этом сообщается на сайте украинской Госпогранслужбы.

Инцидент произошел в аэропорту «Киев» («Жуляны») 22 февраля. Россияне прибыли в украинскую столицу самолетом из Минска. Петербуржец 1986 года рождения и москвичка 1983 года рождения прилетели на Украину, чтобы прочитать лекцию о копирайтинге и поиске вдохновения, передает «Вечерняя Москва».

В Госпогранслужбе Украины уточнили, что мужчине, который является писателем и журналистом, запретили въезд, поскольку он ранее посещал Крым. Россиянка же, по данным пограничников, обеспечивает коммуникацию в группе компаний, ведущих деятельность на полуострове.

«А в своем профиле россиянка выкладывает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Обоим гражданам РФ запретили въезд на Украину на три года. Утром 23 февраля россияне улетели обратно в столицу Белоруссии, сообщает радио Sputnik.

Отметим, что 21 февраля украинские пограничники не впустили в страну трех граждан РФ, прибывших в Киев для проведения тренингов.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате законного референдума после того, как на Украине произошел госпереворот. Более 90% жителей Севастополя и Крыма проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.