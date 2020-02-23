Хирурги в Тюмени спасли девочку с заколкой в почке

Тюмень, 23 февраля. Хирурги Тюменской областной клинической больницы №2 достали из почки ребенка заколку-невидимку, сообщили в областном Минздраве.

Как сообщили в ведомстве, в клинику поступила пятилетня девочка, она находилась в тяжелом состоянии. Заколка сначала застряла в двенадцатиперстной кишке, повредив кишечник, и затем оказалась в почке.

Два хирурга и три анестезиолога боролись за жизнь ребенка в течение нескольких часов. Они свели к минимуму последствия от нанесенных заколкой повреждений. После операции девочка чувствует себя хорошо, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что московские хирурги спасли жизнь мальчика, который родился с тремя ногами, удвоенной мочеполовой системой и без анального отверствия. Малыш перенес три операции, при которых врачи устранили все врожденные дефекты.