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Жена Прилучного хочет флешмобом достучаться до Крида

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Жена Прилучного хочет флешмобом достучаться до Крида

Москва, 23 февраля. Актриса Агата Муцениеце обратилась к фанатам за помощью — девушка хочет, чтобы певец Егор Крид поздравил ее дочь с днем рождения, однако ни сам артист, ни его представители ей не отвечают.

Муцениеце и ее супруг Павел Прилучный воспитывают двоих детей: трехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея. Малышка, по всей видимости, обожает творчество Крида, поэтому в голове ее мамы и возникла такая не совсем обычная идея для подарка.

Но у актрисы не получилось связаться с исполнителем, поэтому она записала видеообращение к поклонникам, чтобы те помогли ей флешмобом достучаться до певца.

«Я писала и пыталась вымолить видео или личное поздравление для Мии!» — рассказала актриса.

Она попросила фанатов объединиться в этом, на ее взгляд, очень милом деле. Муцениеце подчеркнула, что очень хочет для дочери счастья.

Жена Прилучного хочет флешмобом достучаться до Крида

Многие подписчики поддержали жену Прилучного. Другие же посоветовали выбрать другого кумира, который вместо Крида поздравит девочку. А некоторые и вовсе сочли, что происходящее — явный перебор.

«У вас с Миюшкой харюшки не треснут?» — отреагировал пользователь под ником suomimiha.

Ранее стало известно, что Прилучный для новой роли собирается экстремально похудеть. Чтобы сыграть роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев», артисту необходимо значительно сбросить вес, ведь прототип его героя весил всего 39 килограммов. Прилучный признался, что его организм находится в состоянии стресса, учитывая съемки на холоде.

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Источник: Instagram Агаты Муцениеце
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