Жена Прилучного хочет флешмобом достучаться до Крида

Москва, 23 февраля. Актриса Агата Муцениеце обратилась к фанатам за помощью — девушка хочет, чтобы певец Егор Крид поздравил ее дочь с днем рождения, однако ни сам артист, ни его представители ей не отвечают.

Муцениеце и ее супруг Павел Прилучный воспитывают двоих детей: трехлетнюю Мию и семилетнего Тимофея. Малышка, по всей видимости, обожает творчество Крида, поэтому в голове ее мамы и возникла такая не совсем обычная идея для подарка.

Но у актрисы не получилось связаться с исполнителем, поэтому она записала видеообращение к поклонникам, чтобы те помогли ей флешмобом достучаться до певца.

«Я писала и пыталась вымолить видео или личное поздравление для Мии!» — рассказала актриса.

Она попросила фанатов объединиться в этом, на ее взгляд, очень милом деле. Муцениеце подчеркнула, что очень хочет для дочери счастья.

Многие подписчики поддержали жену Прилучного. Другие же посоветовали выбрать другого кумира, который вместо Крида поздравит девочку. А некоторые и вовсе сочли, что происходящее — явный перебор.

«У вас с Миюшкой харюшки не треснут?» — отреагировал пользователь под ником suomimiha.

Ранее стало известно, что Прилучный для новой роли собирается экстремально похудеть. Чтобы сыграть роль в новом фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев», артисту необходимо значительно сбросить вес, ведь прототип его героя весил всего 39 килограммов. Прилучный признался, что его организм находится в состоянии стресса, учитывая съемки на холоде.