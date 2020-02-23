Лоза назвал эпидемию коронавируса «божьей карой»

Известный российский певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза в интервью Федеральному агентству новостей призвал россиян не верить в конспирологические теории по поводу коронавируса.

«Россия предпринимает какие-то меры для нераспространения коронавируса в нашей стране. И этих мер, как видим, пока вполне достаточно. Вирус к нам не проходит. Потому что ответственные за нашу защиту трудятся на всех уровнях. Так что есть уверенность, что мы эту эпидемию переживем и переждем. А то, что происходит в Китае, Южной Корее, Японии, Италии, других странах, — это их проблемы. Кто-то на этом зарабатывает, кто-то — теряет. А нам надо просто отгородиться и все», — считает музыкант.

В беседе с ФАН Юрий Лоза прокомментировал распространяющуюся вместе с заболеванием конспирологическую версию о том, что коронавирус является биологическим оружием, разработанным против китайцев американцами.

«Если хотите услышать от меня другие конспирологические теории, то коронавирус — это божья кара за грехи человеческие. Или можно подлить еще больше масла в огонь и сказать, что это происки инопланетян, чтобы жизнь на Земле медом не казалась. К подобным теориям я не отношусь серьезно. Как можно создать вирус, который бьет по китайцам и не бьет по тайцам, которые живут с ними по соседству? Это же один народ, генетически одинаковый! Это то же самое, как создать вирус, который бы трогал русских, но не трогал украинцев. Это же смешно! К тому же четверть населения США — азиаты. Они тоже бы попали под угрозу, если бы коронавирус был биологическим оружием. Как бы американцы у себя дома боролись с вирусом?» — спросил Юрий Лоза.

Он подчеркнул, что «нельзя создать вирус, избирательно лупящий по одной человеческой особи и не трогающий другую».

«Это только в играх может быть такое. А в природе так не бывает. А россияне победят любой коронавирус! У нас сильный дух и сильная армия», — уверен Юрий Лоза.

Между тем, сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер заявил, что тысячи связанных с РФ аккаунтов в соцсетях якобы распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе. В частности, по его словам, в рамках российской кампании утверждается, будто вирус COVID-19 является биологическим оружием, произведенным ЦРУ «для ведения экономической войны с Китаем».

Американист Владимир Брутер прокомментировал ФАН это заявление, назвав его частью информационной войны США против РФ, в которой Вашингтон использует любой повод, чтобы выставить россиян «злыми и неадекватными», а потом вводить против них санкции.