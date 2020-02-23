Третий пассажир Diamond Princess умер от пневмонии

Токио, 23 февраля. Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался от пневмонии. Об этом сообщил японский вещатель NHK со ссылкой на министерство здравоохранения.

Уточняется, что речь идет о мужчине 80 лет. Путешественник был эвакуирован с судна и проходил лечение в больнице.

Минздрав проинформировал, что он умер от пневмонии, однако не уточнил, были ли она вызвана возбудителем нового типа коронавируса. Мужчина стал третьим скончавшимся пассажиром лайнера. Предыдущие два случая смерти также были зафиксированы среди путешественников старше 80 лет.

По данным NHK, в общей сложности положительным результат теста на вирус оказался у 634 пассажиров и члена экипажа.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess вышел из Йокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. 5 февраля судно попало в карантин, поскольку у пассажира из Гонконга был выявлен коронавирус.

Всего на борту находились около 3,7 тысячи человек. За две недели инфекцию выявили более чем у 600 из них.

Среди пассажиров лайнера были россияне. В воскресенье, 23 февраля, восемь граждан РФ самолетом доставили из японской столицы в Казань.