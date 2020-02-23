Москва, 23 февраля. Организацию массовых беспорядков в России «вирусологами в спортивных костюмах» поможет предотвратить ужесточение уголовного наказания и штрафы. Таким мнением поделился с журналистами политолог, руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров.

«Чтобы условные «вирусологи в спортивных костюмах» не попали в Россию, нам необходимо усилить контроль на границе — отслеживать приезд иностранных граждан, в том числе украинских. Есть те люди, которые получают в Российской Федерации паспорт и гражданство, но преследуют совершенно другую идею — радикальную», — выразил уверенность специалист.

Политолог не исключил, что это один из способов, который позволит предотвратить Майдан в РФ, пишет «Экономика сегодня».

Помимо этого, по мнению Захарова, большая свобода в действиях силовиков позволила бы оперативнее «сворачивать» незаконные сходки и останавливать агрессивно настроенных лиц. Эксперт также высказался за пересмотр судебной системы и ужесточение мер для участников и организаторов несогласованных акций.

«Надо их наказывать в соответствии с УК для того, чтобы не зажечь факел протестов», — подытожил он.

Ранее жители поселка Новые Санжары в Полтавской области устроили беспорядки, пытаясь не впускать в населенный пункт эвакуированных из Китая соотечественников. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что волнения были инициированы искусственно, а ее ключевых участников он назвал «вирусологами в спортивных костюмах».

Напомним, волна незаконных акций охватила Москву летом прошлого года. Их организаторами выступили последователи блогера Алексея Навального, которых из-за большого числа нарушений не допустили до выборов в Мосгордуму. Журналисты Федерального агентства новостей провели расследование и выяснили, что беспорядки были устроены по сценарию Запада.