Украинский телеканал показал запрещенные советские фильмы в честь 23 Февраля

Киев, 23 февраля. Украинский телеканал «Интер» утром 23 февраля показал два фильма о советских десантниках, вопреки предупреждению Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.

На Украине действует запрет подобных тематических трансляций в честь 23 Февраля. Тем не менее телеканал в течение двух последних дней показывал картины на военную тематику.

«Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается», — так озаглавлен цикл фильмов.

Так, в воскресенье, в 6.40 по московскому времени зрители могли посмотреть картину об учениях советских десантников «В зоне особого внимания», а в 8.30 — вторую его часть «Ответный ход». В субботу телеканал транслировал эти же фильмы, а также «Захват».

Напомним, что на Украине 23 Февраля не празднуют на официальном уровне. Дело в том, что еще в 2014 году действовавший тогда президент страны Петр Порошенко установил День защитника Украины и тем самым отменил указ, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. Более того, праздник перенесли на 14 октября и сделали этот день выходным.

Отметим, что анонс показа советских фильмов на телеканале «Интер» спровоцировал на Украине настоящий скандал. Сразу несколько экспертов выступили с критикой в адрес руководства канала.

Например, юрист Али Сафаров призвал запретить «Интеру» показывать советские фильмы, иначе «наступит общественная опасность». По его мнению, в анонсе телеканала «оправдывается коммунистический режим 1917–1991 годов».