Богданов заявил, что урегулирование кризиса в Ливии не зависит от количества конференций

Москва, 23 февраля. Россия не планирует проводить новую конференцию по Ливии. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в интервью греческому изданию To Vima.

По словам дипломата, Москва не намерена созывать новую конференцию по Ливии, поскольку подобных встреч прошло достаточно в разных столицах.

«Считаю, что продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений», — заявил Богданов.

Напомним, в 2011 году был убит многолетний ливийский лидер Муаммар Каддафи. После этого в североафриканской стране начался кризис, воспользовавшись которым так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, возглавляемое Файезом Сарраджем, захватило Триполи. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара с 2014 года вела в стране антитеррористическую операцию под названием «Достоинство». На данный момент армии Хафтара удалось освободить большую часть страны от бандформирований. Весной 2019 года ЛНА приступила к освобождению Триполи от террористического ПНС Ливии.

13 января в Москве прошли межливийские переговоры, которые многие эксперты назвали важнейшим шагом на пути к урегулированию кризиса в Ливии. После переговоров Хафтар написал президенту РФ Владимиру Путину письмо с благодарностью и заявил о готовности вновь посетить Москву, чтобы продолжить работу над урегулированием ливийского кризиса.

19 января в Берлине состоялась конференция по Ливии. После этого саммита Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш выразил сомнения, что итоги конференции приведут к разрешению ливийского кризиса.