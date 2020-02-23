Экс-чиновник Мальты рассказал о преступном сотрудничестве с руководством нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Накануне бывший мальтийский чиновник Невилл Гафа сообщил о секретных договоренностях, которые заключались между правительством Мальты и так называемым ПНС. Между сторонами был подписан контракт, который подготовили по прямому указанию мальтийского премьер-министра. Сам же Гафа занимался связью с береговой охраной, которая работает совместно с триполитанским «МВД».

Впоследствии армия Мальты определяла координаты лодок, на которых беженцы пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в их страну. Эти данные позже передавались береговой охране ПНС, после чего ее боевики задерживали мигрантов своими жестокими методами. По словам Гафы, с 2018 по январь 2019 года таким образом было остановлено 53 лодки с людьми.

Ранее Федеральное агентство новостей уже сообщало, что в подконтрольных ПНС тюрьмах находятся, в основном, беженцы. Мигранты пытаются спастись от террористов, удерживающих северо-западные ливийские города, но их возвращают обратно.

В частности, в докладах СБ ООН зафиксированы зверства триполитанской береговой охраны. В документе отмечается, что мигранты содержатся в бесчеловечных условиях: их пытают, в том числе с использованием сексуального насилия. Также бандиты из береговой охраны ПНС похищают людей «с целью получения выкупа, вымогательства, принуждения к подневольному труду, принудительно толкая к проституции и используя убийства».

При этом бывший ливийский чиновник оправдывает действия своего правительства. По его словам, эта преступная связь помогла Мальте избежать национального кризиса. Он добавил, что за это руководство не просило ничего взамен. Это связано с тем, что таким образом триполитанское правительство отблагодарило власти островного государства за то, что в 2014 году они принимали их раненых.

Отметим, что Мальта — не единственная страна, с которой сотрудничает с так называемым ПНС по вопросу беженцев. В прошлом году стало известно, как власти Италии сотрудничали с известным работорговцем по имени Абд аль-Рахман Милад, также известным под кличкой Аль-Биджа, который руководит береговой охраной в городе Аз-Завия. Его знают, как бандита, относящегося к беженцем с особой жестокостью.

За его преступления ООН заморозила его банковские счета. Помимо этого, ему запрещен выезд из Ливии, но это не мешает итальянскому правительству приглашать его к себе в страну, чтобы обговорить перехват беженцев в Средиземном море.