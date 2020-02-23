Песков заявил о невыполнении Турцией условий сочинских договоренностей по Сирии

Москва, 23 февраля. Турция пока не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи более года назад. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договоренностей, которые больше года тому назад были подписаны двумя президентами», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как напомнил Песков, подразумевалось, что Турция обеспечит разведение боевиков в сирийской провинции Идлиб.

Идлиб остается единственным районом, который армия Сирии пока не смогла вернуть под своей контроль. Большая часть зоны деэскалации в этом районе захвачена террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Турция, несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, оказывает поддержку боевикам, усугубляя ситуацию в Идлибе.

На этой неделе, как сообщал российский Центр по примирению враждующих сторон, террористы при поддержке турецких Вооруженных сил прорвали оборону армии Сирии в районе Кминаса и Найраба в провинции Идлиб. Авиация ВКС РФ нанесла удары по скоплениям живой силы и техники боевиков, благодаря чему подразделениям сирийских войск удалось отбить атаки террористов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о невыполнении Турцией ряда ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.