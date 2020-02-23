Песков сообщил о позиции Путина по четырехстороннему саммиту по Сирии

Москва, 23 февраля. Президент РФ Владимир Путин является сторонником проведения саммита по Сирии, встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии может состояться после согласования графиков четырех лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Ранее он говорил о том, что вопрос проведения саммита по Сирии прорабатывается, и Москва уже дала согласие на определенные даты.

Песков также рассказал, что тональность пятничного телефонного разговора Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом была рабочей.

Пресс-секретарь российского лидера акцентировал внимание на том, что Анкара не соблюдает условия сочинских договоренностей по Сирии. Он напомнил, что именно Турция должна обеспечить разведение сил в САР и вывод тяжелых вооружений, однако боевики по-прежнему «прекрасно вооружены» и получают «очень опасные образцы» военной техники.

Представитель Кремля подчеркнул, что это «не способствует нормализации обстановки».