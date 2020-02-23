Аркатов заявил, что США пытаются подставить Россию фейками о коронавирусе

Москва, 23 февраля. Западные страны, в частности США, с помощью информационных вбросов пытаются подставлять Россию и «эффективно» задеть Китай, заявил политолог Иван Аркатов.

«Это делается для того, чтобы максимально отвести внимание от своих действий и переложить ответственность на другое лицо, используя свой пропагандистский аппарат», — пояснил он в комментарии Nation News.

Он напомнил о том, что Госдеп США накануне обвинил Россию в том, что Москва якобы причастна к распространению фейковой информации о причинах происхождения коронавируса, и аккаунты в соцсетях, продвигающие различные версии о том, что американцам выгодно это заболевание, связаны с российской стороной.

«Сейчас не до конца понятно, какую роль играют США по части вбросов в ситуации с коронавирусом, и как они связаны с этой историей», — заметил он.

Кроме того, Аркатов затронул тему создания собственного Интернета для граждан России, чтобы исключить риски вмешательства в дела нашей страны, кражу личных данных россиян. Кроме того, он считает необходимым ужесточить законодательные требования к СМИ и соцсетям на территории России.

«На мой взгляд, в наших реалиях лучше развивать свою информационную машину, потому что наша цель доносить правду такой, какая она есть, на международную арену и для нашего населения», — заключил он.

Ранее на обвинения Госдепа отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, США просто сделали намеренный вброс со стороны о якобы причастности России к дезинформации относительно распространения коронавируса. И это, по словам дипломата, больше похоже на «намеренную дезинформацию».