Масленица 2020: традиции, обряды на деньги и любовь, рецепты блинов, инфографика по дням

На неделе, предшествующей Великому посту, с 24 февраля по 1 марта 2020 года, будет праздноваться Масленица. О том, как принято проводить это время народных гуляний и вкусных угощений, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Масленица и Великий пост

В православии неделя перед Великим постом называется Мясопустной или Сырной седмицей, поскольку в нее верующие уже отказываются от мяса, но пока едят молочные продукты и яйца. В Великий пост, который продлится со 2 марта по 18 апреля, и эти продукты будут под запретом, как и разные мирские развлечения, а потому масленичную неделю можно считать веселым и сытным временем перед строгими ограничениями.

Вообще Масленица — это языческий праздник, знаменующий проводы зимы и встречу весны, но в русской культуре он вошел в христианскую традицию, как и другие языческие праздники, и превратился в одну из частей подготовки к Великому посту. Но в Церкви не видят ничего плохого в том, чтобы весело и вкусно отметить уход надоевшей зимы.

Масленичные традиции

Главный символ Масленицы — это блины, потому что формой и цветом они похожи на солнце, которое все чаще показывается на небе, уже греет своими лучами и пробуждает жизнь после долгой зимы.

Каждый день Масленицы имеет свое название и традиции: понедельник — «Встреча» (заготавливают продукты к праздничному столу и масленичное чучело, которое сжигается в последний день недели), вторник — «Заигрыш» (начинаются масленичные гуляния и посиделки с блинами), среда — «Лакомка» (в гости на блины зовут замужних дочерей с мужьями и друзьями, отсюда поговорка — «К теще на блины»), четверг — «Разгуляй» (начало широкой Масленицы с народными гуляниями), пятница — «Тещины вечерки» (теща приходит в гости к зятю и дочери), суббота — «Золовкины посиделки» (блинами угощают молодые женщины, недавно вышедшие замуж), последний день Масленицы — Прощеное воскресенье, или «Целовальник» (просят прощение за все вольные или невольные обиды, целуясь при этом, а вечером традиционно жгут чучело Масленицы, прощаясь с зимой до следующего года).

Обряды на богатство, любовь и здоровье

Помимо сжигания чучела на Масленицу и развеивания пепла от него по полям для плодородия, есть еще несколько ритуалов, которые сулят тем, кто их выполнил, счастливую жизнь в ближайший год. Например, в давние времена на Масленицу старались проводить сватовство и играть свадьбы. Считалось, что пары и семьи, образовавшиеся в этот период, будут жить долго и дружно.

Первый блин, испеченный на Масленицу, полагалось «отдавать» покойникам, потому что он считался поминальным. Для этого его клали в слуховое окно на чердаке или выносили на улицу. Также было принято первые блины раздавать нищим, чтобы они помянули усопших. Отсюда поговорка — «Первый блин — за упокой».

Чтобы год был богатым, люди старались участвовать во всех народных гуляниях, которые проходят на Масленицу, и накрывать праздничные столы так, чтобы они ломились от яств. И это с учетом того, что мясо было под запретом! Существовало поверье, что чем сытнее пройдет Масленица, тем урожайнее будет год.

А еще для открытия дороги в свою жизнь всяческим богатствам было принято сжигать в костре старые вещи, приговаривая:

«В жизни дверь новому открываю, Ненужные и старые вещи сжигая, Пусть все ненужное уходит, А Масленица мне прибыль и удачу приносит».

Те, кто хотел обрести в новом году любовь, в последний день Масленицы шли на площадь, где проходят народные гуляния, вставали посреди толпы и приговаривали:

«Масленица пришла, радость всем принесла. Принеси Масленица счастье и в жизнь мою, пошли мне мою судьбу. Пусть на моем пути встретится достойный человек и позовет меня под венец. Да будет так. Аминь».

А чтобы вся семья в ближайший год была здорова, хозяйки перед тем, как налить тесто на сковороду, говорили:

«Блины жарю, здоровья себе прибавляю. Как эти блины становятся румяными, так и я становлюсь здоровее. Пусть здоровье ко мне придет, а все недуги уйдут. Слово мое крепко, а дело лепко. Аминь».

Такие блины женщины ели сами и угощали ими всех своих родных и близких.

Простые рецепты вкусных блинов

Предлагаем вам рецепт тончайших и нежнейших блинчиков, которые можно подавать с вареньем, джемом, медом, сметаной, сгущенкой, либо с рыбными, грибными, овощными добавками, с икрой и так далее.

Ингредиенты:

— молоко — 2 стакана;

— яйца — 2 шт.;

— сахар — 1,5 ч. л.;

— соль — 0,3 ч. л.;

— масло растительное — 2 ст. л.;

— масло сливочное — 50 г;

— мука — 1 стакан.

Способ приготовления:

У яиц отделить желтки от белков. Желтки, соль и сахар хорошо перемешать в глубокой миске; добавить треть заранее подогретого молока. Муку просеять, добавить частями в тесто, все тщательно перемешать, чтобы не было комков. Затем в два приема добавить оставшееся молоко, влить растительное масло, снова все перемешать и оставить настаиваться на 20-30 минут.

Белки взбить в отдельной посуде до устойчивой пены. Взбитые белки аккуратно вмешать в готовое тесто.

Сковороду смазать маслом. Выпекать на хорошо раскаленной сковороде. Каждый готовый блин смазать сливочным маслом.

А этот рецепт тонких блинов еще проще.

Ингредиенты:

— 400 грамм пшеничной муки;

— две столовые ложки сахара;

— пять куриных яиц;

— литр молока;

— две столовые ложки растительного масла;

— соль по вкусу.

Приготовление

Взбить яйца с сахаром, в смесь постепенно добавить муку, тщательно размешивая, чтобы не образовалось комочков, посолить по вкусу. Влить теплое молоко и тщательно все размешать до получения однородной сметанообразной массы.

Готовую смесь оставить в теплом месте на двадцать минут. Добавить в настоявшееся тесто растительное масло и снова все аккуратно перемешать.

Выпекать блины следует с двух сторон на сильно разогретой сковороде (желательно, на специальной блиннице) до появления румяной корочки.