Кремль отметил постоянный контакт военных РФ и Турции в Сирии

Москва, 23 февраля. Российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирийской Арабской Республике, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы. Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в передаче «Москва. Кремль. Путин» на Первом канале.

В пятницу президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули, в частности, тему Идлибской зоны деэскалации. Российский лидер выразил Эрдогану обеспокоенность в связи с агрессивными действиями экстремистов в Идлибе.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации резко ухудшилась из-за агрессивных действий террористов. Правительственная армия Башара Асада вынуждена была возобновить операцию против боевиков, которые в последнее время активизировались.

РФ и Турция ранее договорились вести борьбу с терроризмом и направлять усилия на урегулирование ситуации в Идлибе. Главы двух держав в ходе сочинской встречи в 2018 году приняли решение о создании демилитаризованной зоны. Анкара взяла на себя обязательство провести разграничение боевиков и обеспечить соблюдение перемирия, но фактически стала пособничать террористам.

В ночь на 3 февраля турецкие военные без уведомления совершили передвижения внутри этого района и попали под огонь сирийских военных, открытый по террористам. В результате погибли четыре бойца, еще девять военных пострадали. 10 февраля произошла аналогичная ситуация, в итоге турецкая армия потеряла пятерых солдат.