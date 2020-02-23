На Украине детей обучат «азам национализма» за деньги пенсионеров

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины (МКМС) отрапортовало о завершении работы над принципиально новой программой «патриотического воспитания подрастающего поколения украинцев». Согласно официальной информации, уже в ближайшее время на территории от Ужгорода до Славянска при домах детского творчества и даже школах будут созданы сотни кружков, пропагандирующих идеи «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) и целого ряда украинских крайне правых националистических движений. Для этого ведомство уже выделило половину из предусмотренных на развитие культуры бюджетных средств. Предполагается, что в отдельных регионах на указанное «воспитание» деньги будут взяты из государственного Пенсионного фонда. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Практикующий адвокат из Киевской области Андрей Старовойт (имя изменено) выиграл судебный процесс против руководства школы, в которой учится его дочь Юлия. Ему удалось доказать неправомерность действий школьной администрации, санкционировавшей создание в учебном заведении полувоенизированного формирования.

«Школьников заставляли одеваться в камуфляжную форму, фотографироваться на фоне портрета Степана Бандеры и выкрикивать речевки УПА1, — сказал Старовойт корреспонденту ФАН. — При этом организаторы мероприятий не сподобились узнать у родителей тех же школьников, желают ли ученики «становиться под знамена» националистов».

По словам адвоката, прадед его дочери погиб от рук бандеровцев в самом конце Великой Отечественной войны. Однако не это обстоятельство сегодня определяет поведение таких людей, как Старовойт.

«Меня волнует другое: на открытую пропаганду националистической ненависти в нашей стране тратятся бюджетные средства, и за этим процессом стоят чиновники», — резюмировал он.

По сути, это действительно так. На днях стало известно, что МКМС перечислило на счета специальных «патриотических фондов» в общей сложности около 8 миллионов гривен (более 20 миллионов рублей). Правда, при этом администрации на местах оставили за собой право взять на упомянутую акцию деньги из фондов социальной защиты в целом и Пенсионного фонда в частности.

«У нас многое делается в обход пенсионеров. Пусть деньги пожилых людей послужат образованию юных патриотов», — завила ФАН чиновница горисполкома небольшого городка в Черниговской области.

И как бы между прочим добавила, что в некоторых украинских областях пенсионеры могут «пожертвовать для такого дела» в общей сложности до 15 миллионов гривен.

В этом контексте стоит упомянуть, кто именно будет учить местных школьников «азам национализма». Среди потенциальных «преподавателей» — бывшие боевики батальонов «Азов» и «Карпатская Русь», а также разрозненных ячеек УНА-УНСО1 (запрещена в России). В ходе соответствующего конкурса, проведенного Минкультуры Украины, основной грант получила организация «Образовательная ассамблея», являющаяся ответвлением запрещенной на территории РФ группировки С-14. Среди соискателей государственных средств — «Молодежный националистический конгресс», «Молодой народный рух» и «Союз украинской молодежи». Им уже одобрили необходимые выплаты.

«Сейчас нашей первоочередной задачей является пропаганда украинского образа жизни в начальных классах школы и даже детских садах, — заявил на своей странице во Всемирной паутине один из активистов. — Можно закупить тысячи портретов Бандеры и Евгения Коновальца (глава подразделения УПА. — Прим. ФАН), а также развесить красно-черные флаги по всей Украине. Если мы победим, никто, включая пенсионеров, обижаться на нас не будет».

Кстати, отвечая на заданный случайным читателем вопрос, как в данном конкретном случае поступить с детьми, не желающими «обучаться азам национализма», активист «сорвался» и заявил, что их, детей, мнение лично его и его соратников не интересует.

«Самое страшное, что в условиях нынешней Украины националистов не интересует ни мнение детей, ни позиция людей преклонного возраста, — подчеркивает европейский правозащитник Александр Митц. — У первых фактически отнимают детство, а у вторых — достойную старость».

1 Организация запрещена на территории РФ.