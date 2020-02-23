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На Украине детей обучат «азам национализма» за деньги пенсионеров

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Киев обучит украинских детей «азам национализма» за деньги местных пенсионеров

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины (МКМС) отрапортовало о завершении работы над принципиально новой программой «патриотического воспитания подрастающего поколения украинцев». Согласно официальной информации, уже в ближайшее время на территории от Ужгорода до Славянска при домах детского творчества и даже школах будут созданы сотни кружков, пропагандирующих идеи «Украинской повстанческой армии» (организация запрещена в России) и целого ряда украинских крайне правых националистических движений. Для этого ведомство уже выделило половину из предусмотренных на развитие культуры бюджетных средств. Предполагается, что в отдельных регионах на указанное «воспитание» деньги будут взяты из государственного Пенсионного фонда. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Практикующий адвокат из Киевской области Андрей Старовойт (имя изменено) выиграл судебный процесс против руководства школы, в которой учится его дочь Юлия. Ему удалось доказать неправомерность действий школьной администрации, санкционировавшей создание в учебном заведении полувоенизированного формирования.

«Школьников заставляли одеваться в камуфляжную форму, фотографироваться на фоне портрета Степана Бандеры и выкрикивать речевки УПА1, — сказал Старовойт корреспонденту ФАН. — При этом организаторы мероприятий не сподобились узнать у родителей тех же школьников, желают ли ученики «становиться под знамена» националистов».

Киев обучит украинских детей «азам национализма» за деньги местных пенсионеров

По словам адвоката, прадед его дочери погиб от рук бандеровцев в самом конце Великой Отечественной войны. Однако не это обстоятельство сегодня определяет поведение таких людей, как Старовойт.

«Меня волнует другое: на открытую пропаганду националистической ненависти в нашей стране тратятся бюджетные средства, и за этим процессом стоят чиновники», — резюмировал он.

По сути, это действительно так. На днях стало известно, что МКМС перечислило на счета специальных «патриотических фондов» в общей сложности около 8 миллионов гривен (более 20 миллионов рублей). Правда, при этом администрации на местах оставили за собой право взять на упомянутую акцию деньги из фондов социальной защиты в целом и Пенсионного фонда в частности.

«У нас многое делается в обход пенсионеров. Пусть деньги пожилых людей послужат образованию юных патриотов», — завила ФАН чиновница горисполкома небольшого городка в Черниговской области.

И как бы между прочим добавила, что в некоторых украинских областях пенсионеры могут «пожертвовать для такого дела» в общей сложности до 15 миллионов гривен.

Киев обучит украинских детей «азам национализма» за деньги местных пенсионеров

В этом контексте стоит упомянуть, кто именно будет учить местных школьников «азам национализма». Среди потенциальных «преподавателей» — бывшие боевики батальонов «Азов» и «Карпатская Русь», а также разрозненных ячеек УНА-УНСО1 (запрещена в России). В ходе соответствующего конкурса, проведенного Минкультуры Украины, основной грант получила организация «Образовательная ассамблея», являющаяся ответвлением запрещенной на территории РФ группировки С-14. Среди соискателей государственных средств — «Молодежный националистический конгресс», «Молодой народный рух» и «Союз украинской молодежи». Им уже одобрили необходимые выплаты.

«Сейчас нашей первоочередной задачей является пропаганда украинского образа жизни в начальных классах школы и даже детских садах, — заявил на своей странице во Всемирной паутине один из активистов. — Можно закупить тысячи портретов Бандеры и Евгения Коновальца (глава подразделения УПА. — Прим. ФАН), а также развесить красно-черные флаги по всей Украине. Если мы победим, никто, включая пенсионеров, обижаться на нас не будет».

Организация «Правый сектор» запрещена в России

Кстати, отвечая на заданный случайным читателем вопрос, как в данном конкретном случае поступить с детьми, не желающими «обучаться азам национализма», активист «сорвался» и заявил, что их, детей, мнение лично его и его соратников не интересует.

«Самое страшное, что в условиях нынешней Украины националистов не интересует ни мнение детей, ни позиция людей преклонного возраста, — подчеркивает европейский правозащитник Александр Митц. — У первых фактически отнимают детство, а у вторых — достойную старость».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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