Александр Логинов уходит из биатлона? События дня. ФАН-ТВ

Жертвы землетрясения в Турции Землетрясение на границе Турции и Ирана. Жертвами подземных толчков стали как минимум семь человек. Среди них четверо детей. Десятки жителей двух стран получили травмы. Такие печальные новости озвучил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло 23 февраля. Эпицентр подземных толчков находился в 140 километрах от города Тебриз. Стоит отметить, что это уже не первое серьезное землетрясение за этот месяц. Более мощные подземные толчки ощущались и в конце января. Тогда погибли 40 человек.

Эвакуация с Diamond Princess Россияне с японского лайнера Diamond Princess вернулись на родину. Правда, отправиться домой они пока что не смогут. В течение двух недель наши соотечественники будут находиться на карантине в инфекционной больнице Казани. Восемь человек эвакуировали авиацией МЧС. У троих из них ранее диагностировали коронавирус. Заболевание у них протекает в легкой форме, здоровью россиян ничего не угрожает. Всего же на судне Diamond Princess находилось 24 туриста из нашей страны. Многие из них отказались от эвакуации. Напомним, в большое путешествие по Японии около 3,7 тысяч туристов отправились 20 января, а после его завершения не смогли выйти на берег. Дело в том, что один из туристов принес на борт коронавирус. За две недели число заразившихся превысило 600 человек.

Обращение «вирусологов в спортивных костюмах» «Вирусологи в спортивных костюмах» обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Молодые люди записали видеоролик, в котором объяснили, что они местные жители, а не приезжие провокаторы. Они действительно опасаются за здоровье своих односельчан. Несколько дней назад в поселке Новые Санжары произошли массовые беспорядки. Местные жители выступили против того, что рядом с ними будут находиться, эвакуированные из Китая украинцы. Президент Владимир Зеленский отметил, что ни один из них не заражен коронавирусом, поэтому беспокоиться не о чем. Позже глава государства усомнился, что беспорядки действительно устроили местные жители, а призрачных провокаторов назвал «вирусологами в спортивных костюмах». Но их существование, как видно, не подтвердилось.