Гаагский суд подтвердил безосновательность претензий Киева на зоны у Крыма

Симферополь, 23 февраля. Гаагский суд подтвердил, что претензии Украины на прилегающие к Крыму морские зоны в Черном и Азовском морях, а также на Керченский пролив безосновательны. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В пятницу арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле о претензиях Киева к Москве, отклонив российскую позицию, при этом он также постановил, что не будет рассматривать претензии Украины, касающиеся ее прав как прибрежного государства в водах вблизи полуострова.

По словам Молохова, решение трибунала следует воспринимать с осторожным оптимизмом.

«Действительно, суд однозначно дал понять, что он не будет путать божий дар с яичницей и рассматривать вопрос о принадлежности Крымского полуострова России либо Украине. Для России этот вопрос давно решен», — сказал он РИА Новости.

Молохов отметил, что, несмотря на это, гаагский арбитраж намерен разобраться в ситуации в Керченском проливе, когда в 2018 году за нарушение границы РФ были задержаны три украинских военных корабля.

Спикер считает, что в связи с этим особенно актуальной становится инициатива бельгийской неправительственной ассоциации «Таврида» провести в 2020 году Международный общественный трибунал, «который вполне будет способен разоблачить провокацию киевских властей, устроенную полтора года назад».

Арбитражное производство против России в 2016 году инициировала Украина в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. На этот шаг она пошла для защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Киев потребовал от Москвы прекратить нарушение прав и компенсировать нанесенный ущерб.