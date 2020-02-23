Бадоева напугала пользователей Сети жуткими ногами

Москва, 23 февраля. Телеведущая Жанна Бадоева привела в ужас поклонников новым фото со съемок в Милане. На опубликованном в Instagram снимке ноги ведущей выглядят, по мнению фолловеров, слишком «сморщенными и жуткими».

Очередной выпуск программы «Жизнь других» Бадоева анонсировала в личном блоге в социальной сети.

Правда, пользователи Сети не сказали ни слова о достопримечательностях Милана, поскольку их внимание было приковано к ногам режиссера.

«Жанна, а что у вас с передней ногой? Убирайте или фотошоп, вы же красотка», — написала lidalex007.

«Жанна, берегите ноги! На фото что-то не то», — высказала свои переживания opozdnya2608.

«Да. Сразу морщинистая нога бросается в глаза», — отметила doronina943.

Впрочем, нашлись поклонники, которые сделали акцент на туфлях ведущей, а не на ее ногах. Многие девушки восхищались модными красными босоножками на высоченных каблуках и интересовались брендом.

«Look зачетный, туфли — просто космос, красивые. Где брали?» — поинтересовалась maldivesjazz.

Другие комментаторы дискутировали касательно того, хорошо ли жить в Милане.

Ранее экс-ведущая «Орла и решки» Жанна Бадоева рассказала в интервью Федеральному агентству новостей о стране, в которую не любит ездить.