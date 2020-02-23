«Юрий и Полина Гагарины» разозлили пользователей соцсетей

Москва, 23 февраля. Журналист Сергей Корнеевский опубликовал в своем Twitter фотоколлажи с известными однофамильцами из разных эпох и вызвал негодование со стороны других пользователей.

Особенно юзеров рассердил снимок, на котором изображены первый космонавт Юрий Гагарин и певица Полина Гагарина. Голову певицу в фоторедакторе «приставили» вместо головы супруги космонавта. Как отмечает телеканал «Царьград», коллажи были сделаны качественно, и современные персонажи выглядели рядом со своими однофамильцами очень «натурально».

«Глупые, недостойные и оскорбительные фотошопы. Как вам не стыдно издеваться над Гагариным? Вам понятие «честь» знакомо?» — написал ему в ответ Владимир Алексеев. «Странный Вы, Сережа. И юмор у Вас тоже так себе», — холодно заметила Ольга Узьмова. «Не угадал, Сергей, с приколами. Лучше бы убрал да и дело с концом. Ничего страшного в этих фотожабах нет, но просто они не смешные и не нужны», — добавил Yuri Dobrowolski.

На еще одном коллаже можно видеть бывший генеральный секретарь КПСС Леонид Брежнев. Он сидит на скамейке рядом с певицей Верой Брежневой. Конеевский, очевидно, забыл, что Брежнева— это сценический псевдоним артистки. Настоящая фамилия Веры — Галушка. Правда, экс-генсека КПСС никто из юзеров не защищал.

Были и те, кто начала фантазировать о коллажах с Емельяном Пугачевым и Примадонной российской эстрады, а также «совместных» снимках Григория Распутина и певицы Маши Распутиной.