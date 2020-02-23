Легендарный игрок ЦСКА Плахетко умер на 75-м году жизни

Москва, 23 февраля. Известный советский футболист Марьян Плахетко скончался в возрасте 74 лет, сообщается в Twitter ЦСКА.

Плахетко не стало вечером 22 февраля. Команда ЦСКА выразила глубокие соболезнования родным и близким футболиста.

«В составе армейцев Плахетко становился чемпионом Советского Союза в 1970 году», — отметили в ЦСКА.

Плахетко родился на Украине, он выступал за команды «Карпаты», СКА, «Мотор». Играл в качестве центрального защитника, дважды был включен в сборную СССР, пишет РИАМО.

После окончания карьеры футболиста Плахетко стал тренером. Сын Андрей пошел по стопам известного футболиста. Он играл в московских клубах, с 2000 года преподает в ДЮСШ ЦСКА.