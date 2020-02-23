В Киеве похвастались «выжигающим российские войска» оружием

Киев, 23 февраля. Украинское СМИ сообщило о «страшном оружии», способном «выжигать» российские войска «в случае вторжения».

Речь идет о реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Ольха», созданной на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч». Ее производство началось на Украине в начале 2019 года, а первая партия уже поступила на вооружение в ВСУ.

«Это страшное оружие, которое на дальности в 70 км доставляет мощную осколочно-фугасную боевую часть в 250 кг с точностью плюс-минус 20 метров. В одном залпе одной установки «Смерч» 12 таких ракет. Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», – цитирует газета «Взгляд» автора публикации.

Ранее украинский военный эксперт, директор компании Defence Express Сергей Згурец назвал «Ольху» «высокоточным оружием будущего». При этом он подчеркнул, что создать подобную систему можно лишь, имея научный или технологический задел.

Из Киева нередко звучат заявления об оружии, способном противостоять России. Например, в октябре 2019 года Згурец рассказал о развитии вооружения, которое может дать отпор «российским войскам в Донбассе». Он выделил реактивный снаряд «Тайфун-1», модернизированную версию РСЗО «Ураган» «Тайфун-2» и систему управления ОТРК «Гром-2».

Позднее в Defense Express похвастались головкой самонаведения противокорабельной ракеты Р-360, входящей в состав комплекса РК-360МЦ «Нептун», с помощью которой украинцы якобы «способны уничтожить» Крымский мост «за считанные минуты».

Нередко утверждения украинской стороны о «новом, точном и очень мощном» оружии не находят подтверждения на практике. Та же «Ольха» обладает дальностью стрельбы вдвое меньшей, чем у российского образца.