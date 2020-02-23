Домашнее фото Яковлевой вызвало ажиотаж в соцсетях

Москва, 23 февраля. Народная артистка РФ Елена Яковлева после опубликованного домашнего фото оказалась в центре внимания фанатов, которые осыпали 58-летнюю артистку комплиментами, указав на цветущий внешний вид.

Яковлева, как известно, старается следить за собой и активно борется с возрастными изменениями. Однажды она даже решилась на пластику: изменила форму век, вставила нити для разглаживания морщин. Периодически актриса делает «уколы красоты», правда, бессистемно. Инъекции приходится пропускать из-за напряженного графика.

В фан-аккаунте Яковлевой недавно появился домашний снимок без лишней ретуши, на котором артистка просто улыбается в камеру. Такое незамысловатое фото вызвало настоящий ажиотаж в соцсетях: оно собрало тысячи лайков, а поклонники в многочисленных комментариях отметили, как хорошо и молодо выглядит звезда в своем возрасте.

«Великолепная, теплая, уютная Елена», — написала daliso031118.

«Красотка и тогда, и сейчас», — подметил sergey68207.

Одна из интернет-пользователей и вовсе назвала Яковлеву «Еленой прекрасной».

«Божественно! Очаровательная красавица! Королева Елена», — восхитился bogdanfedirchik.

Ранее актриса поделилась страшной историей, которая приключилась с ней еще в студенческие годы. Будущая звезда отправилась в Одессу на кинопробы для фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Двое под одним зонтом». Тогда она едва не утонула в Черном море — не справилась с волнами и стала тонуть, да вдобавок порезалась о камни.