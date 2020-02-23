Ливийские племена выступили против создания баз США

Иностранные военные базы в Ливии усугубят кризис в стране и приведут к увеличению числа жертв среди ливийского народа. Об этом в воскресенье, 23 февраля, заявил Али Абу Собех, президент Совета племен и городов Феццана.

Али Абу Собех подверг критике недавние слова главы «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги, высказавшегося в пользу создания военной базы США на территории Ливии. Президент Совета племен уверен, что присутствие американских военных приведет к эскалации кризиса.

«Ливийский народ не получит ничего от иностранных баз, за исключением гибели своих детей. Страна — это не место для продажи или аренды, а скорее священная собственность для всех ливийцев, которые на протяжении всей истории платили за все своей кровью. Ливийский народ изо всех сил пытался вывести иностранные войска со своих земель», — подчеркнул он.

В завершение лидер феццанского Совета племен добавил, что руководство ПНС в принципе не имеет прав на заключение с другими странами соглашений, которые касаются национального суверенитета Ливии.

Ранее Али Абу Собех обвинил Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана в попытках разжечь межэтническую рознь в ливийском обществе и подорвать социальные институты страны. Он осудил турецкое вмешательство в дела Ливии, которому нет никакого юридического обоснования. Позиция Эрдогана в ливийском вопросе — неприкрытый авторитаризм.

Турция, вопреки взятым на себя обязательствам, подтвержденным Эрдоганом на конференции в Берлине 19 января, продолжает нарушать эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. В распоряжении боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) оказались танки, САУ и крупнокалиберные системы залпового огня. Техника была доставлена в Мисурату турецким боевым десантным кораблем в пятницу вечером, 21 февраля. Поставки оружия представляют большую опасность для населения страны, считают эксперты.