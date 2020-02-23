Тренерский штаб сборной России объяснил отказ Логинова от участия в масс-старте ЧМ

Антхольц, 23 февраля. Чемпион мира в спринте Александр Логинов решил отказаться от участия в масс-старте в заключительный день первенства мира по биатлону, которое проходит в Антхольце. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в тренерском штабе сборной России.

«Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», — передает ТАСС слова представителя штаба.

Накануне сотрудники правоохранительных органов Италии нагрянули с обысками в отель национальной команды РФ после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный наставник Логинова Александр Касперович находится в команде России на международном старте по чужой аккредитации. Полиция отдельно обыскала номер, в котором проживают Логинов и другой российский спортсмен Евгений Гараничев, а также забрала для проверки ноутбук и смартфон Логинова.

Осенью 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований СБР, спустя год IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление запрещенного эритропоэтина. На нынешнем ЧМ 28-летний россиянин завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.