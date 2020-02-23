Плющенко прилюдно отчитал сына за плохие спортивные результаты

Москва, 23 февраля. Известный фигурист Евгений Плющенко прилюдно отчитал семилетнего сына Сашу за плохие спортивные результаты. Видео, на котором запечатлен разговор, он опубликовал в Instagram.

«Ты чемпионом хочешь быть или шампиньоном? Тогда тебе нужно еще больше работать. Если я говорю тебе, что нужно 100 сделать, значит, 100 будешь делать», — объявил Плющенко, обращаясь к ребенку.

Саша, которого окружающие давно уже величают Гном Гномычем, явно не остался в восторге от критики отца. Он ответил, что выполнит неполучившийся у него элемент 20 раз.

«А другой мальчик 100 пошел и сделал. Как думаешь, кто выиграет ты или он?» — отреагировал отец.

Мальчик, не нашедший больше доводов, отправился на лед отрабатывать элемент.

«Дайте ребенку насладиться детством, оно такое короткое!» — отреагировала на произошедшее пользователь под ником galina_boroday.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию Плющенко женился в 2009 году, его избранницей стала музыкальный продюсер Яна Рудковская. Сын родился у них через четыре года.

Ребенок звездной пары много времени проводит на катке. Юный фигурист выступает со своим отцом, заслуженным мастером спорта России, в ледовых шоу. Как неоднократно признавалась сама Рудковская, мальчик увлечен фигурным катанием, из-за чего у него практически не остается времени на игры. Такое весьма жесткое воспитание ребенка не раз вызывало волну критики в адрес родителей. Их обвиняли в том, что они лишают мальчика детства.