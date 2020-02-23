Лещенко объяснил, когда уместен мат

Москва, 23 февраля. Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что считает мат уместным, если он употребляется по делу.

«Вот проект «Музыкалити», который с Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, ругаются матом. Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо «обалденно» я там где-то даже сказал какое-то матерное слово. Грязно, когда это происходит откровенно. И когда это действия, а не слова», — объяснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Говоря о «грязи» в использовании мата, Лещенко намекнул на новый клип лидера Rammstein Тилля Линдеманна Till the End, который критиковал ранее. Он сказал, что не верит в долгосрочный успех новой группы немецкой звезды, название которой содержит нецензурное ругательство.

«Я считаю, что оно не должно быть пошлым, грязным. Я считаю, что это просто безнравственный принцип искусства, скорее всего рассчитанный на эпатаж», — поделился певец.

Лещенко уточнил, что видит проект Линдеманна успешным примерно в течение полугода. По его мнению, за этот период скандальные звезды «отэпатируют, отпиарятся, и все на этом закончится».

В декабре прошлого года Лещенко нецензурно выругался на YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити», напоминает «Культуромания». Свои «крепкие» слова известный артист объяснил тем, что находится не на телевидении, и не видит причин стесняться резких высказываний.

«Что мы, не знаем таких слов, что ли? Знаем, конечно», — подчеркнул Лещенко.

Позднее он признался, что рассчитывал на то, что его матерные выражения будут вырезаны из выпуска во время монтажа.